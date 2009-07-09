НКРЭ внесла изменения в инвестпрограммы ряда облэнерго

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) внесла изменения в инвестиционные программы «Львовоблэнерго», «Полтаваоблэнерго», «Черниговоблэнерго», «Крымэнерго» и «Прикарпатьеоблэнерго».

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принято сегодня на заседании комиссии.

В частности, для «Львовоблэнерго» уменьшен объем финансирования инвестпрограммы за счет прибыли до 9,912 млн. грн., при этом увеличено финансирование за счет прочих доходов до 19,24 млн. грн.

Для «Полтаваоблэнерго» уменьшен объем финансирования инвестпрограммы за счет прибыли до 1,847 млн. грн., при этом увеличено финансирование за счет прочих доходов до 10,111 млн. грн.

Для «Черниговоблэнерго» уменьшен объем финансирования инвестпрограммы за счет прибыли до 3,467 млн. грн., при этом увеличено финансирование за счет прочих доходов до 9,725 млн. грн.

Для «Крымэнерго» уменьшен объем финансирования инвестпрограммы за счет прибыли до 2,205 млн. грн, при этом увеличено финансирование за счет прочих доходов до 37,82 млн. грн.

Для «Прикарпатьеоблэнерго» уменьшен объем финансирования инвестпрограммы за счет прибыли до 7,947 млн. грн., при этом увеличено финансирование за счет прочих доходов до 8,147 млн. грн.

Объемы финансирования указаны без учета НДС. При этом во всех случаях общий объем инвестпрограммы для облэнерго остался неизменным.