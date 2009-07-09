Украина увеличила добычу газа на 3,4%

Украинские нефтегазодобывающие предприятия, по оперативным данным, в январе-июне увеличили добычу природного газа на 3,4% или на 359,2 млн. куб. м, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 10,8 млрд. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

В т.ч. предприятия НАК “Нафтогаз Украины” в январе-июне увеличили объем добычи газа на 2,9% или на 278,2 млн. куб. м, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 9,9 млрд. куб. м.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году украинские нефтегазодобывающие предприятия увеличили добычу природного газа на 1,2% или на 0,244 млрд. куб. м, по сравнению с 2007 годом, до 21 млрд. 13,8 млн. куб. м, в т.ч. предприятиями НАК “Нафтогаз Украины” сокращен объем добычи на 0,1% – до 19 млрд. 209,9 млн. куб. м.

Справка УНИАН. Крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями Украины являются ДК «Укргазвыдобування», ОАО «Укрнафта» и ГАО «Черноморнефтегаз», входящие в структуру НАК «Нафтогаз Украины».