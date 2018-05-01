Три варианта последствий увеличения уставного фонда Нафтогаза...

От СССР Украине достались не только памятники Ленина, но и жилищно-коммунальное хозяйство. Причем, ЖКХ до абсурда энергозатратное и неэффективное. Потребляя громадное количество энергетических ресурсов, оно фактически работает в убыток, так как некачественные услуги коммунальщиков пытаются прикрыть, оправдать и обусловить «низкой» платой за них. Начиная с середины 90-х годов, вопрос необходимости реформирования отрасли и отказа от дотирования населения за счет государства не сходит с повестки дня. Но оголтелый популизм наших политиков не позволяет им принять адекватные решения, что проблему только усугубляет.

В результате, «Нафтогаз» стал заложником ситуации, когда совсем не дешевый импортный газ продается предприятиям коммунальной теплоэнергетики, которые затем не могут оплатить потребленное «голубое топливо» (на 15 июня 2009 года задолженность предприятий ТКЭ за природный газ, потребленный с начала отопительного сезона, составляет 3,464 млрд. грн., уровень оплаты – 60%). А тут еще следует отметить сезонную закачку газа в ПХГ и проблемы с тарифами на газ собственной добычи. «Нафтогаз» предлагает повысить цены на газ для населения с 1 января 2010 года, установив их на экономически обоснованном уровне. Правда, Нацкомиссия регулирования электроэнергетики согласна с данным предложением НАК и предлагает начать процесс расчета новых цен и подготовку проекта нормативного акта с июля т.г. Но для этого нужно время, а сейчас остается надеяться на помощь государства. В докризисных условиях, когда работала экономика, правительство пыталось покрыть недостаток средств за счет повышения цен на природный газ для промышленных предприятий, но в условиях кризиса, падения производства эта схема не работает.

Как результат, НАК вынуждена рассчитываться за природный газ за счет кредитных средств, которые получает от государственных банков. Таких долгов накопилось так много, что МВФ не мог обойти эту проблему, и среди условий предоставления очередного транша зафиксировал наведение порядка в «Нафтогазе» и реформирование отрасли в целом.

К счастью Кабмина, два транша Фонда удалось получить под обещания, но впереди третий транш и правительство решилось на отчаянный шаг. Кабмин намерен увеличить уставный фонд НАК на 18,6 млрд. грн., доведя его до 24,2 млрд. грн. Логично было бы внести в уставный фонд «живые» деньги, но с этим сейчас напряженка и поэтому их заменят государственные облигации. Опыт, полученный при рекапитализации коммерческих банков, оказался заразительным. Не исключено, что в будущем правительство будет таким образом увеличивать уставные фонды и других компаний.

Не ясно пока с параметрами гособлигаций, которые планируется внести в уставный фонд «Нафтогаза», но, скорее всего, они будут аналогичны тем, которыми формировали уставные фонды рекапитализируемых банков. То есть, эти облигации будут длинные и низкодоходные, а это значит, что продать их на рынке будет невозможно. Остается один покупатель - НБУ, который, выкупив облигации в свой портфель, сможет превратить эти ценные бумаги в реальные деньги.

Существует несколько вариантов выкупа гособлигаций НБУ у «Нафтогаза». Первый вариант - наиболее оптимистичный: направить НАК деньги, полученные от продажи гособлигаций, на погашение кредитов госбанков, что позволило последним погасить свои долги перед НБУ и тем самым изъять из обращения излишек средств, который образуется вследствие выкупа гособлигаций регулятором.

Второй вариант, заключается в том, что НБУ будет выкупать гособлигации у НАК одновременно с продажей компании долларов из своих резервов для расчета за природный газ с Россией. Это приведет к сокращению золотовалютных резервов НБУ, но в целом свободные деньги на рынок поступать не будут.

И третий вариант, самый нежелательный: выкуп Нацбанком у «Нафтогаза» гособлигаций за счет «включения станка» и направление этих средств на покупку валюты на валютном рынке. В этом случае переизбыток гривни однозначно приведет к девальвации национальной валюты и росту курса доллара.

Время покажет, какой из вариантов выберут Кабмин и Национальный банк, но факт остается фактом: увеличение уставного фонда НАК «Нафтогаз Украины» таким способом является авральным решением, и радикально изменить ситуацию ни в компании, ни тем более в отрасли, не сможет. При этом сам «Нафтогаз» заявляет, что данный маневр не разрешает полностью проблему текущего финансового дефицита НАК, поскольку не предусматривает реального увеличения свободных оборотных средств, а позволяет лишь частично решить накопленные проблемы прошлых периодов.

По сути, данные действия - перекладывание ответственности на «преемников». Рано или поздно гособлигации надо будет погашать и тогда появится еще одна проблема - где взять деньги и на это…

Георгий Кононов, президент КФ «Ринако-прогресс» (для УНИАН)