Украина в первом полугодии сократила добычу нефти

Украинские нефтегазодобывающие предприятия, по оперативным данным, в январе-июне сократили добычу нефти и газового конденсата на 2,9% или на 63,4 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 2,1 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

В т.ч. предприятиями НАК “Нафтогаз Украины” в январе-июне сокращен объем добычи нефти и газового конденсата на 0,9% или на 17,5 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 1,9 млн. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году украинские нефтегазодобывающие предприятия сократили добычу нефти и газового конденсата на 4,7% или на 210,4 тыс. тонн, по сравнению с 2007 годом, до 4 млн. 245,1 тыс. тонн. В т.ч. предприятиями НАК “Нафтогаз Украины” в 2008 году сокращен объем добычи нефти и газового конденсата на 3,2% или на 130,5 тыс. тонн – до 3 млн. 896,9 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями Украины являются ДК «Укргазвыдобування», ОАО «Укрнафта» и ГАО «Черноморнефтегаз», входящие в состав НАК «Нафтогаз Украины».