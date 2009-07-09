Уровень расчетов за газ в Украине сократился до 80,5%

На протяжении января-июня предприятия, которые входят в структуру НАК «Нафтогаз Украины», поставили потребителям 21,3 млрд. куб. м природного газа на общую сумму 24 млрд. 478,8 млн. грн, за который оплачено 19 млрд. 697,5 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

В сообщении отмечается, что уровень расчетов всех потребителей за газ в январе-июне сократился на 21,9 процентных пункта, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 80,5%.

По состоянию на 01.07.2009 г., задолженность за потребленный в этом году природный газ составляет 4 млрд. 781,3 млн. грн., из которых 3 млрд. 705,1 млн. грн. - долги предприятий коммунальной теплоэнергетики и котельных промышленных предприятий.

Долг за потребленный природный газ с учетом долгов 1999-2009 гг., по состоянию на 01.07.2009 г., составляет 9 млрд. 869,8 млн. грн.

С начала года населением потреблено 9,7 млрд. куб. м газа на сумму 3 млрд. 852,2 млн. грн., из них оплачено - 3 млрд. 773,9 млн. грн. При этом уровень оплаты составляет 98,0%.

Учреждениями и организациями, которые финансируются из Государственного и местных бюджетов, потреблено 526,2 млн. куб. м газа на сумму 1 млрд. 276,9 млн. грн., оплачено – 1 млрд. 181,1 млн. грн. Уровень оплаты составляет 92,5%.

Предприятиями коммунальной теплоэнергетики потреблено 5,9 млрд. куб. м газа на сумму 7 млрд. 18,8 млн. грн., оплачено – 3 млрд. 313,7 млн. грн. Уровень оплаты составляет 47,2%.

Промышленными предприятиями с начала года потреблено 5,0 млрд. куб. м газа на сумму 11 млрд. 972,4 млн. грн., оплачено – 11 млрд. 28,2 млн. грн. Уровень оплаты составляет 92,1%.

Справка УНИАН. В 2008 году предприятия, которые входят в структуру НАК “Нафтогаз Украины”, поставили потребителям 42 млрд. 255,4 млн. куб. м природного газа на общую сумму 34 млрд. 757,2 млн. грн, за который оплачено 32 млрд. 626,0 млн. грн.

Уровень расчетов всех потребителей за газ в 2008 году увеличился на 7,2 процентных пункта, по сравнению с 2007 годом, до 93,9%.