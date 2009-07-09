Цена реализации сжиженного газа выросла на 3,8%

Средняя цена реализации сжиженного газа 9 июля на коммерческом аукционе №366 на Украинской аграрной бирже (УАБ) увеличилась на 3,8%, по сравнению с предыдущим аукционом №364 от 1 июля (5477,1 грн. за тонну), до 5683,03 грн. за тонну.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре УАБ.

В сообщении отмечается, что на аукционе были реализованы 1,752 тыс. тонн сжиженного газа для нужд населения на общую сумму 9 млн. 956,670 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, средняя цена реализации сжиженного газа 1 июля на коммерческом аукционе №364 на УАБ увеличилась на 26,4%, по сравнению с предыдущим аукционом №363 от 25 июня (4334,8 грн. за тонну), до 5477,1 грн. за тонну.

Справка УНИАН. Кабинет Министров Украины своим постановлением от 4 апреля 2000 года ввел обязательную продажу добытой в Украине нефти, газового конденсата, сжиженного газа и бытового угля на аукционах с 1 мая 2000 года.