Эксперт: цена бензина зависит от мировой конъюнктуры

Директор ООО «Консалтинговая группа «А-95» Сергей КУЮН считает, что стоимость нефтепродуктов в Украине определяется исключительно конъюнктурой мирового рынка энергоносителей и не зависит от структуры обеспечения рынка топливом. Об сказано в сообщении Консалтинговой группы «А-95», переданном агентству УНИАН.

В сообщении отмечается, что участившиеся заявления чиновников и оппозиционных деятелей по поводу необъективных цен на нефтепродукты в стране являются следствием возрастающей политической напряженности, связанной с началом президентской кампании, и далеки от анализа реального положения дел в отраслях нефтепереработки и нефтепродуктообеспечения.

О плачевном состоянии дел в нефтепереработке особенно часто в последнее время заявляют лидеры Партии регионов, которые связывают с упадком этой отрасли дороговизну нефтепродуктов в стране. Полностью разделяя данную точку зрения в части срочной необходимости реконструкции и модернизации украинских НПЗ, эксперты «А-95» призывают крупнейшую парламентскую фракцию возобновить после двухлетнего перерыва инициативы рассмотрения во втором чтении законопроекта «О стимулировании модернизации нефтеперерабатывающих заводов», который был внесен в Верховную Раду в начале 2007 г. правительством во главе с Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и проголосован в апреле 2007 г. в первом чтении.

«C принятием этого закона Партия регионов может достичь одновременно двух целей: во-первых, существенно помочь этой мощной отрасли, во-вторых, благодаря этому рассчитывать на электоральные симпатии нескольких десятков тысяч работающих непосредственно на НПЗ и в обслуживающих их организациях», – считает С.КУЮН.

Между тем, эксперты «А-95» категорически не согласны с тезисом, что расцвет украинской нефтепереработки обеспечит низкие цены на нефтепродукты и отсутствие колебаний цен на них. Это подтверждает анализ ситуации в некоторых странах Восточной Европы и СНГ, имеющих различные системы нефтепродуктообеспечения.

В Румынии, Литве и Болгарии, которые во многом обеспечены собственным производством, темпы роста цен на АЗС в течение последних двух месяцев (активная фаза роста мирового рынка) вдвое превосходят украинские. Характерно, что рост цен на бензин А-95 и ДТ, по сути, одинаков, как в странах с «импортной» схемой снабжения (Эстония), так и для обеспечивающих себя нефтепродуктами собственного производства. Между тем, в Украине данный продукт фактически не подорожал.

«Отставание Украины от Европы по темпам роста цен на нефтепродукты во многом связано как раз с отсталостью наших НПЗ, выпускающих преимущественно нефтепродукты невысокого качества, которые, как правило, не могут эффективно экспортироваться. Влияние мирового рынка у нас сказывается на конкуренции украинского продукта с импортом, который первым приносит нам, как повышение, так и снижение цен», – отметил С.КУЮН.

Очевидно, что по мере своего развития и перехода украинских НПЗ на выпуск нефтепродуктов, отвечающих евростандартам, внутренний рынок нефтепродуктов станет еще более чувствительным к внешней конъюнктуре, чем сегодня.

Как считает эксперт, повышенная инертность украинского рынка зачастую используется в целях спекуляций на тему необъективности цен на нефтепродукты в Украине и, в частности, критиками механизмов правительственного контроля над ценовой ситуацией, используемых Экспертно-аналитической группой по вопросам рынка нефтепродуктов (ЭАГ). Речь идет о полемике по поводу усовершенствованного алгоритма оценки объективности стоимости нефтепродуктов на АЗС, который с минувшего мая не учитывает цены реализации нефтепродуктов отечественного производства. В частности, это якобы приводит к завышенным ожиданиям стоимости топлива на АЗС и последующему подъему цен в розничной сети.

«На протяжении стартовавшей предвыборной кампании мы вновь станем слушателями политической риторики по поводу топливных цен, причин и виновников подорожания нефтепродуктов. В этом главное отличие Украины от европейских соседей, где причины колебания цен на топливо уже давно никому не интересны. На уровне правительств и потребителей там давно приняли как должное: цены на АЗС определяет исключительно мировой рынок, и никак иначе. У нас же пока обязательно требуется поиск виновных», – добавил С.КУЮН, участник ЭАГ.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 г. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.