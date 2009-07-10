Нефть незначительно подорожала
08:33, 10 июля 2009Энергетика
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На фоне слабого спроса
Цены на нефть на мировых рынках в четверг, 9 июля, незначительно повысились на фоне слабого спроса на топливо в крупнейших экономиках.
Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 67 центов - до 61,1 доллара за баррель.
На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 27 центов - до 60,41 доллара за баррель, передает FP.
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