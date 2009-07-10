Казахстан запустит первую нитку газопровода в Китай в ноябре

Казахстан намерен запустить первую нитку газопровода в Китай в ноябре 2009 года, сказал журналистам генеральный директор компании Азиатский газопровод Беимбет Шаяхметов, передает Рейтер.

Строительство газопровода Казахстан-Китай (AGP) представляет собой систему, состоящую из двух параллельных ниток общей протяженностью 1.304,5 километра, и является частью проекта строительства газопровода Центральная Азия (CAGP), который позволит транспортировать природный газ из Туркмении через Узбекистан и Казахстан в Китай.

"Конец ноября 2009 года - первый газ пойдет", - сказал Шаяхметов.

"В 2010 году планируется транспортировать 4,5-5 миллиардов кубометров газа... транзитом из Туркмении", - добавил он.

По словам Шаяхметова, на первом этапе газ будет поступать только из Туркмении, но "ведутся переговоры с Узбекской стороной" о возможной транспортировке газа в Китай.

В феврале 2009 года Туркмения приступила к строительству своей части газопровода. Узбекистан возводит 530- километровый участок на своей территории с лета прошлого года.

Общая стоимость строительства казахстанской части газопровода составляет $7,5 миллиарда долларов, из которых, по словам Шаяхметова, $4 миллиарда уже использованы. Все средства проекта заемные и предоставлены Банком развития Китая.

В рамках этого проекта Казахстан намерен в июле 2010 года завершить строительство собственного газопровода, который позволит подключить к трубе месторождения Казахстана, сосредоточенные на западе страны.

По данным подрядчика проекта компании КазСтройСервис, пропускная способность ниток газопровода составит 30 миллиардов кубометров в год. Объем поставок в Китай в 2010 году составит 13 миллиардов кубометров и увеличится до 30 миллиардов к концу 2013 года.

При этом до 10 миллиардов кубометров в год будут использованы для обеспечения газом южных регионов Казахстана.