Shell может закрыть один из НПЗ в Канаде

Royal Dutch Shell Plc может продать или закрыть нефтеперерабатывающий завод в Канаде Montreal East, сообщает Рейтер.

Еще один вариант - превращение НПЗ в терминал, добавил представитель компании. По его словам, решение о судьбе завода мощностью 130.000 баррелей в сутки будет принято в ближайшие месяцы.

Montreal East открылся в 1933 году, сейчас там работают 500 человек. В Канаде у Shell также есть НПЗ в городах Эдмонтон в провинции Альберта и Сарния в провинции Онтарио.

Последние несколько лет Shell сокращает нефтепереработку в ряде регионов, например в Европе, где компания не ожидает роста потребления нефтепродуктов.

По мнению президента консалтинговой компании MJ Ervin & Associates Майкла Эрвина, решение Shell по поводу Montreal East связано со снижением прибыли от нефтепереработки во всей отрасли и избыточным предложением топлива на востоке Канады. Эрвин считает, что в нынешних условиях компании будет трудно найти покупателей на НПЗ.

В прошлом году Shell отказалась от планов строительства НПЗ в провинции Онтарио, сославшись на тяжелую ситуацию на рынке и высокую стоимость строительства.

(Джеффри Джоунс и Том Бергин. Перевел Денис Пшеничников. Редактор Татьяна Мосолова)