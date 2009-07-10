Беларусь рассчитывает на подъем экономики во втором полугодии

Власти Беларуси ожидают экономический подъем промышленности во втором полугодии т.г., в частности, на фоне снижения цены российского газа в третьем квартале. Об этом заявил первый вице-премьер Владимир Семашко на годовом собрании Конфедерации промышленников и предпринимателей.

"Мы ожидаем небольшой подъем в промышленности во втором полугодии. Директора промышленных предприятий отошли от шока, и понемногу началось движение вперед", - сказал первый вице-премьер.

Первый вице-премьер также обнадежил промышленников, что "во втором полугодии работать будет немного легче на основании того, что цена газа будет не 210,3 долл. за тыс. куб. м, как в І квартале, и не 157 долл., как во ІІ, а где-то 115 долл.".

Как отметил В.Семашко, "кризис заставляет более активно работать и быстрее принимать решения", передает агентство БЕЛТА.

Как сообщал УНИАН, в середине июня т.г. «Газпром» направил письмо «Белтрансгазу» с просьбой оплатить задолженность за период январь-май в размере 231 млн. долл." В письме отмечалось, что сумма задолженности белорусской стороны рассчитана без учета пени и невыбранного газа.

Такая задолженность возникла в связи с тем, что Минск оплачивал газ по среднегодовой цене, исходя из устных договоренностей. Согласно контрактной цене, стоимость газа для Беларуси в первые месяцы текущего года составляла 250 долларов за тысячу кубометров. К концу года, согласно формуле цены на газ, стоимость российского газа не превышала бы 100 долларов. Минск обратился к "Газпрому" с просьбой рассчитывать газ по среднегодовой цене.

Отметим, в соответствии с контрактом между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» на поставку газа в Украину, базовая цена определена в размере 450 долл. за 1000 куб. м. В 2009 году цена на газ рассчитана по европейской формуле цены с понижающим коэффициентом 0,8. Таким образом, в 1-м квартале 2009 года цена на газ для Украины составляла 360 долл. за 1000 куб. м, во 2-м квартале 2009 года - 270,95 долл. за 1 тыс. куб. м. Цена будет изменяться согласно формуле ежеквартально. Среднегодовая цена ожидается на уровне 228 долл. за 1000 куб. м.