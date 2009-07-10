«Киевэнерго» объяснит АМК, почему в столице пропадает горячяя вода

АЭК «Киевэнерго» заявляет, что будет сотрудничать с Антимонопольным комитетом Украины (АМК) и предоставит все необходимы материалы относительно прекращения горячего водоснабжения жителям частично Подольского, Святошинского и Шевченковского районов Киева.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АЭК «Киевэнерго».

Отмечается, что прекращение горячего водоснабжения обусловлено испытаниями тепловых сетей в соответствии с требованиями законодательства и по графику, утвержденному КГГА.

Компания напоминает, что испытания начались 12 мая и последовательно проводятся на всех теплотрассах. С 7 июля испытания начались в теплосетях от станции теплоснабжения СТ-2 и районной котельной "Никольская Борщаговка", о чем сообщалось в СМИ, а также были предупреждены все балансосодержатели зоны испытания.

Компания отмечает, что кроме испытания тепловых сетей причиной отсутствия горячей воды могут быть повреждения тепловых сетей или их реконструкция, а также принудительное ограничение газоснабжения теплоисточников «Киевэнерго». Обо всех таких случаях «Киевэнерго» оперативно уведомляет потребителей.

Как сообщал УНИАН, Киевское городское отделение АМК начало рассмотрение дела относительно АЭК «Киевэнерго» по признакам злоупотребления монопольным положением. Как выяснило отделение, предприятие начало прекращать подачу горячей воды жителям Киева, а именно в Подольском, Святошинском и Шевченковском районах.

Комитет отмечает, что такие действия предприятия имеют признаки нарушения конкурентного законодательства и могут привести к ущемлению прав потребителей.

Напомним, в июне «Киевэнерго» неоднократно заявляла, что по причине отсутствия расчетов со стороны КГГА она лишена достаточного газоснабжения и испытывает значительные трудности в работе станций в части выработки тепловой и электрической энергии.

АЭК «Киевэнерго» (Киев) является крупнейшим производителем тепловой энергии и электроэнергии в Украине. Компания полностью обеспечивает потребности Киева в электрической и на 70% – в тепловой энергии.