Прокуратура возбудила уголовное дело против «Кировоград-Нефти»
10:42, 10 июля 2009Энергетика
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За неуплату налогов
Прокуратура Кировоградской области возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 212 и ч. 2 ст. 366 КК Украины по факту преднамеренного уклонения от уплаты налогов в особенно больших размерах служебными лицами предприятия с иностранными инвестициями ООО «Кировоград-Нефть».
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.
Следствием установлено, что указанное предприятие в декабре 2008 г. приобрело дизельное топливо, которое реализовало по цене значительно ниже цены приобретения. В результате внесения в декларацию по НДС и налога на прибыль недостоверных данных относительно указанных операций Государственный бюджет недополучил почти 6,8 млн. грн.
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