Прокуратура возбудила уголовное дело против «Кировоград-Нефти»

Прокуратура Кировоградской области возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 212 и ч. 2 ст. 366 КК Украины по факту преднамеренного уклонения от уплаты налогов в особенно больших размерах служебными лицами предприятия с иностранными инвестициями ООО «Кировоград-Нефть».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

Следствием установлено, что указанное предприятие в декабре 2008 г. приобрело дизельное топливо, которое реализовало по цене значительно ниже цены приобретения. В результате внесения в декларацию по НДС и налога на прибыль недостоверных данных относительно указанных операций Государственный бюджет недополучил почти 6,8 млн. грн.