РФ с 1 августа может увеличить экспортную пошлину на нефть

Экспортная пошлина на нефть в России с 1 августа может вырасти до 220-224 доллара за тонну с 212,6 доллара за тонну, установленных с 1 июля, сообщил РИА Новости замначальника отдела таможенных платежей Минфина Александр Сакович на основе мониторинга цен на нефть марки Urals с 15 июня по 9 июля включительно.

По его словам, средняя цена на нефть в этот период (без трех торговых дней) сложилась на уровне 66,64 доллара за баррель. "Учитывая ситуацию июля (цены на нефть падают - ред.), можно предположить, что цена в оставшиеся три дня будет лежать в интервале 57-62 долларов за баррель. Тогда окончательная цена может выглядеть как 65,3-66 долларов за баррель. В этом случае пошлина будет лежать в интервале 220-224 долларов за тонну", - сказал Сакович.

Таким образом, повысятся и пошлины на нефтепродукты. Пошлина на светлые нефтепродукты может составить 161-163 доллара за тонну (против 155,5 доллара в июле), на темные - 87-88 долларов за тонну (против 83,8 доллара), прогнозирует Сакович. Он считает маловероятным сохранение пошлин на нефть и нефтепродукты на июльском уровне в условиях продолжающегося снижения цен на нефть. "Чтобы пошлина на нефть осталась на прежнем уровне в 212,6 доллара за тонну, нужно чтобы в оставшиеся три дня нефть упала до 45 долларов за баррель, что маловероятно", - заключил чиновник Минфина.

Мировые цены на нефть в июле начали падать, и к настоящему моменту вплотную приблизились к 60 долларам за баррель.