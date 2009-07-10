Цена сжиженного газа снизилась на 10,4%

Средняя цена реализации сжиженного газа 10 июля на коммерческом аукционе №367 на Украинской аграрной бирже (УАБ) снизилась на 10,4%, по сравнению с предыдущим аукционом №366 от 9 июля (5683,03 грн. за тонну), до 5089,8 грн. за тонну. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре УАБ.

В сообщении отмечается, что на аукционе было реализовано 4,634 тыс. тонн сжиженного газа для нужд населения на общую сумму 23 млн. 586,22 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, средняя цена реализации сжиженного газа 9 июля на коммерческом аукционе №366 на УАБ увеличилась на 3,8%, по сравнению с предыдущим аукционом №364 от 1 июля (5477,1 грн. за тонну), до 5683,03 грн. за тонну.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины своим постановлением от 4 апреля 2000 года ввел обязательную продажу добытой в Украине нефти, газового конденсата, сжиженного газа и бытового угля на аукционах с 1 мая 2000 года.