ДТЭК: нужно повысить на 50% тарифы для населения

В ДТЭК уверены, что без повышения на 50% тарифов на электроэнергию для населения убыток в генерации Украины составит в 2009 году 3,6 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил 9 июля на пресс-конференции в Донецке руководитель Департамента по работе с энергорынком ООО «Востокэнерго» (ДТЭК) Дмитрий МАЛЯР.

Он констатировал, что падение потребления электроэнергии в 2009 году в Украине, по сравнению с 2008 годом, ожидается на уровне 15%. При этом Д.МАЛЯР добавил, что «в то же время производство электроэнергии тепловыми электростанциями по итогам нынешнего первого полугодия было уже ниже аналогичного показателя прошлого года на 21,6%, что уменьшило отработку угля на тепловых станциях по первому полугодию на 3 млн. тонн».

Д.МАЛЯР отметил, что, кроме того, в структуре потребления электроэнергии произошли изменения – «существенно упало потребление промышленностью – свыше 20% и упрямо растет потребление электроэнергии населением, что ни есть хорошо». По его словам, «тариф на электроэнергию для населения компенсирует лишь 30% обоснованных затрат, остальная часть ложилась на промышленного потребителя путем увеличения им тарифа». Но объемы потребления промышленностью падают, а увеличивающийся объем потребления электроэнергии населением требует дополнительного ресурса, подчеркнул Д.МАЛЯР.

Он сказал, что как вариант решения проблем с финансированием генерирующих компаний ТЭС «специалисты нашей компании и специалисты государственного энергетического холдинга Национальная акционерная компания «Энергетическая компания Украины», на данный момент предлагают повысить тарифы для населения на 10 коп. за кВт/ч, то есть, на 50%». Д. МАЛЯР отметил: «Повышение на 10 копеек… много это или мало, судить не берусь, каждый судит для себя, но при среднем потреблении 200 киловатт час в месяц каждая семья должна будет дополнительно потратить 20 гривень».

В случае, если повышения тарифов на электроэнергию для населения не произойдет, в ДТЭК прогнозируют угрозу энергетической безопасности Украины.

«Чем это грозит? Это грозит тем, что по результатам 2009 года суммарный консолидированный убыток генерирующих компаний ТЭС составит 3,6 млрд. грн., дефицит денежных средств 5,8 млрд. грн., - объяснил Д. МАЛЯР. - Будут остановлены ремонтные компании ТЭС, а в связи с тем, что 80% мощностей теплоэлектростанций уже исчерпали свой ресурс, то в такой ситуации близок коллапс в отрасли». Кроме того, при нынешнем финансировании и загрузке многие энергоблоки будут выведены из эксплуатации в ближайшие 2-3 года, успешная приватизация в этот период будет исключена. По его словам, не лучшая участь ждет и угольщиков. Так, профицит угля уже достиг около 0,5 млн. тонн в месяц – склады ТЭС и шахт будут на 100% заполнены в июле; государство вынуждено будет снизить либо остановить добычу угля минимум на 30-35%. Также неоплата угля ТЭС в сумме более 300 млн. грн. в месяц и снижение добычи угля приведет к отсутствию источников финансирования шахт, 70% затрат которых составляет заработная плата.

«Хочу отметить, что электроэнергия и уголь – это по сути дела, единственный энергетический ресурс, которым Украина обеспечивает себя самостоятельно», - подчеркнул Д. МАЛЯР. По его мнению, если не будут предприняты меры по повышению тарифов на электроэнергию для населения, то стране следует ожидать социального взрыва в шахтерских коллективах и проблем с подготовкой к осенне-зимнему периоду как в генерации, так и в дистрибуции.