«Востокэнерго» планирует направить на модернизацию 205 млн. долл.

Частная энергогенерирующая компания Украины ООО «Востокэнерго» (входит в ДТЭК) планирует в 2009-2010 годах завершить третий этап реконструкции энергоблоков на своих теплоэлектростанциях и направить на их модернизацию 205 млн. долларов США.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил 9 июля на пресс-конференции в Донецке руководитель Департамента по работе с энергорынком ООО «Востокэнерго» (ДТЭК) Дмитрий МАЛЯР.

Он отметил, что модернизация энергоблоков была разбита на три временных этапа. Первый этап реконструкции (2007-2008 гг.), стоимостью 52 млн. долларов США, предусматривал модернизацию энергоблока №5 Кураховской ТЭС и энергоблока №2 Зуевской ТЭС; второй этап (2008-2009 гг.), стоимостью 174 млн. долларов США, включал модернизацию энергоблока №7 Кураховской ТЭС, энергоблока №1 Зуевской ТЭС и энергоблока №10 Луганской ТЭС. Третий этап (2009-2010 гг.), стоимостью 205 млн. долларов, запланирован на реконструкцию энергоблока №8 Кураховской ТЭС, энергоблока №4 Зуевской ТЭС и энергоблок № 13 Луганской ТЭС.

По словам Д.МАЛЯРА, в результате проведения трех этапов модернизации, энергетики «Востокэнерго» получат увеличение производственной мощности, уменьшение удельного расхода топлива и увеличение диапазона маневренности энергоблоков.

Справка УНИАН. ООО «Востокэнерго» (ДТЭК) - частная энергогенерирующая компания Украины, занимает лидирующую позицию на рынке тепловой генерации (по итогам 2008 г. - 25,4% отпуска э/э ТЭС Украины). Эксплуатирует тепловые электростанции - Зуевскую, Кураховскую и Луганскую. Суммарная установленная мощность блоков компании на 1 мая 2009 г. - 4085 МВт. С 2007 «Востокэнерго» реализует масштабную программу модернизации всех энергоблоков.

«Востокэнерго» водит в ДТЭК – первую частную вертикально-интегрированная энергетическую компанию Украины. Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку по добыче и обогащению угля генерации и дистрибуции электроэнергии.

ДТЭК в свою очередь входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).