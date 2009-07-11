"Укртатнафта" намерена провести собрание акционеров

ЗАО "Укртатнафта" намерено 28 августа провести собрание акционеров. Об этом УНИАН сообщили в компании.

По их данным, на собрании акционеров планируется рассмотреть вопрос о распределении прибыли по итогам деятельности в 2006-2008 годах; о смене председателя и членов Наблюдательного совета и Правления; о выплате дивидендов по результатам деятельности компании в 2004-2005 годах в соответствии с решением собрания акционеров от 25 октября 2006 года.

Кроме того, акционеры планируют утвердить меры по стабилизации работы компании, а также программы реконструкции целостного имущественного комплекса по переработке нефти.

В повестке дня акционеров также вопрос о передаче реестра собственников именных ценных бумаг "Укртатнафты" новому держателю реестра - ЗАО "Информсистема" и утверждении условий договора с этой компанией.

Справка УНИАН. ЗАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.) создано в 1994 году в соответствии с указом Президента Украины. Является крупнейшим в Украине нефтеперерабатывающим предприятием.

Крупнейшими акционерами ЗАО «Укртатанфта» являются НАК «Нафтогаз Украины», ОАО «Татнефть» (РФ) и ООО «Корсан».