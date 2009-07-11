Президент Туркменистана Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВ заявляет, что Туркменистан готов принять участие в проекте Nabucco.

На расширенном заседании Кабинета министров в пятницу он отметил, что в настоящее время в стране имеются значительные объемы товарного газа, который может быть реализован на границе государства, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана (TDH).

"Туркменистан, приверженный принципам диверсификации вывода своих энергоносителей на мировые рынки, намерен задействовать имеющиеся возможности для участия в крупных международных проектах - таких, к примеру, как проект Nabucco", - сказал Г.БЕРДЫМУХАМЕДОВ.

При этом он добавил, что в настоящее время в стране имеются значительные объемы товарного газа, который может быть реализован на границе государства.

Напомним, Турция и четыре страны ЕС - Болгария, Румыния, Венгрия и Австрия - 13 июля в Анкаре планируют подписать межправительственное соглашение по проекту газопровода Nabucco, который предусматривает поставку газа из Каспийского региона в Европу в обход России.

Энергетические компании всех пяти стран являются акционерами проекта с долей по 16,67%. Еще одним участников проекта является германская компания RWE.

Проект Nabucco предполагает строительство газопровода протяженностью 3,3 тыс. км в обход России, соединяющего Каспийский регион, Ближний Восток и Египет через Турцию, Болгарию, Румынию, Венгрию с Австрией и далее со странами Центральной и Западной Европы.

Строительство газопровода Nabucco, которое планировалось завершить к 2014 году, еще не начато, однако оценка стоимости проекта уже была повышена. В настоящее время она составляет 8 млрд. евро. Проектная мощность газопровода - порядка 31 млрд. кубометров.

Этот проект является конкурентом российского "Южного потока". Проект Nabucco, как предполагается, должен снизить зависимость Европы от российского газа.

Основными поставщиками называются Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан.