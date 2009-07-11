Astrum: урезанные тарифы ухудшат состояние облэнерго

Урезанные тарифы и, как следствие, уменьшение чистой прибыли облэнерго приведут к ухудшению финансового состояния этих компаний и к недовыполнению инвестиционных программ на 2009 год.

Такое мнение высказал УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Ян ЛИПЧИНСКИЙ.

С другой стороны, по его словам, решение НКРЭ уменьшить объем финансирования инвестпрограмм облэнерго за счет прибыли, переложив эту часть на прочие доходы компаний, не заложенные в тариф, означает, что регулятор уверен в способности облэнерго выполнить свои инвестиционные программы на текущий год в полном объеме.

По оценкам аналитика, в результате данного решения доля инвестиционных программ облэнерго, которую компаниям придется финансировать из собственных источников, вырастет, по нашим оценкам, до 15%-35%. Решение пересмотреть финансирование инвестиционных программ облэнерго было обусловлено другим решением НКРЭ, принятым еще в мае - о снижении тарифов облэнерго на передачу и поставку электроэнергии, напомнил Я.ЛИПЧИНСКИЙ. По его словам, нанным снижением НКРЭ предполагало высвободить за счет облэнерго 200 млн. грн., которые комиссия планировала направить на поддержку убыточных предприятий тепловой энергогенерации Украины. При этом цена на электроэнергию для конечных потребителей осталась неизменной, отметил аналитик.

Как считает Я.ЛИПЧИНСКИЙ, Львов-, Полтава-, Чернигов-, и Прикарпатьеоблэнерго и Крымэнерго являются лишь первыми облэнерго, чьи инвестиционные программы претерпели изменения. На следующем заседании НКРЭ, запланированном на 16 июля, комиссия планирует пересмотреть инвестиционные программы Тернополь-, Сумы-, Закарпатье-, Винница-, Николаев- и Донецкоблэнерго, отметил аналитик. По его прогнозам, пересмотрены будут инвестиционные программы всех облэнерго.

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) 9 июля 2009 года внесла изменения в инвестиционные программы «Львовоблэнерго», «Полтаваоблэнерго», «Черниговоблэнерго», «Крымэнерго» и «Прикарпатьеоблэнерго».

В частности, для «Львовоблэнерго» уменьшен объем финансирования инвестпрограммы за счет прибыли до 9,912 млн. грн., при этом увеличено финансирование за счет прочих доходов до 19,24 млн. грн.

Для «Полтаваоблэнерго» уменьшен объем финансирования инвестпрограммы за счет прибыли до 1,847 млн. грн., при этом увеличено финансирование за счет прочих доходов до 10,111 млн. грн.

Для «Черниговоблэнерго» уменьшен объем финансирования инвестпрограммы за счет прибыли до 3,467 млн. грн., при этом увеличено финансирование за счет прочих доходов до 9,725 млн. грн.

Для «Крымэнерго» уменьшен объем финансирования инвестпрограммы за счет прибыли до 2,205 млн. грн, при этом увеличено финансирование за счет прочих доходов до 37,82 млн. грн.

Для «Прикарпатьеоблэнерго» уменьшен объем финансирования инвестпрограммы за счет прибыли до 7,947 млн. грн., при этом увеличено финансирование за счет прочих доходов до 8,147 млн. грн.

Объемы финансирования указаны без учета НДС. При этом во всех случаях общий объем инвестпрограммы для облэнерго остался неизменным.