Загорание на шахте «Суходольская-Восточная» ликвидировано

Нештатная ситуация на шахте «Суходольская-Восточная» ликвидирована – пресс-служба ОАО «Краснодонуголь»

Киев. 12 июля. УНИАН. Нештатная ситуация, возникшая в воскресенье в шахтоуправлении «Суходольское-Восточное» (г. Суходольск, ОАО «Краснодонуголь»), ликвидирована, и в настоящее время предприятие возобновило работу в нормальном режиме.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОАО «Краснодонуголь».

12 июля в 11:15 в главном башенном копре шахты на отметке 66 метров в результате короткого замыкания электросистемы произошло возгорание тиристорного преобразователя главного подъема. В связи с попаданием задымленного воздуха в подземное пространство шахты был оперативно введен в действие план ликвидации аварийных ситуаций. В соответствии с ним, все горняки, находившиеся в тот момент под землей (399 человек) были оперативно подняты на поверхность. Пострадавших нет.

В 12:20 силами работников шахтоуправления и 7-го отряда государственной военизированной горноспасательной службы нештатная ситуация была ликвидирована.