Нефть на азиатских торгах опустились ниже 60 долл./барр.

Нефтяные котировки на азиатских торгах в понедельник опустились ниже $60 за баррель, продолжив начатое на прошлой неделе падение и почти скатившись до уровня семинедельного минимума в силу того, что инвесторы сомневаются в вероятности устойчивого подъема мировой экономики и соответствующем росте спроса на "черное золото". Об этом сообщает Рейтер

На прошлой неделе цены на нефть упали на 11 процентов. Столь значительного недельного снижения не наблюдалось с конца января 2009 года.

Августовские фьючерсы на американскую легкую нефть снизились на 69 центов до $59,20 за баррель.

Августовские фьючерсы на индикативный сорт нефти Brent опустились на 62 цента до $59,90 за баррель.

"Тревога по поводу состояния экономики продолжает оказывать отрицательное влияние на нефтяные котировки. Происходившее в течение последнего месяца ралли было явно чрезмерным. Мы думаем, что дальше цены на нефть скорректируются в сторону снижения приблизительно до $55 за баррель, прежде чем вновь подняться по мере того, как на рынке крепнет уверенность в экономическом подъеме", - сказал Даниэль Лю из MF Global Singapore Pte Ltd.

В пятницу снижение котировок было вызвано сообщением об ослаблении потребительского доверия в США.