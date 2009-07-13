Президент Туркмении: "Нашего газа хватит и для "Набукко"

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов считает, что запасов туркменского газа хватит и для реализации проекта "Набукко" (Nabucco), предусматривающего поставки природного газа из бассейна Каспия в Европу в обход России, сообщает Туркменское телевидение.

Тему участия Туркмении в проекте "Набукко" глава государства затронул, выступая на расширенном заседании правительства. По его словам, независимый аудит газовых месторождений Туркмении, проведенный в прошлом году, и последние открытия туркменских геологов показали мировому сообществу, что страна располагает колоссальными запасами природного газа.

Также Бердымухамедов отметил, что в настоящее время в Туркмении накоплен излишек товарного газа. Он особо подчеркнул, что весь этот газ может быть реализован потребителям на границе страны. "Все это дает возможности для реализации различных проектов в этой области, в том числе и для реализации проекта "Набукко"", - сказал Бердымухамедов, на заседании туркменского правительства.

Переговоры по "Набукко", один из основных вопросов которых - гарантии заполнения магистрали газом, ведутся не один год. Они активизировались в начале 2009 года после того, как разразился российско-украинский газовый конфликт. Начать строительство газопровода планируется в 2011 году, поставки газа по нему - в 2014 году. Среди потенциальных источников энергоносителей для "Набукко"называются Азербайджан, Туркмения, Узбекистан, Иран и Ирак. США выступают против участия Ирана в реализации "Набукко", в то же время поддерживают идею транспортировки газа в Европу из Ирака. Межправительственное соглашение по проекту "Набукко"будет подписано в Анкаре 13 июля Турцией, Австрией, Болгарией, Венгрией и Румынией. Проект "Набукко", оцениваемый в 7,9 миллиарда долларов, предполагает транспортировку природного газа в европейские страны через Азербайджан, Грузию, Турцию, Болгарию, Венгрию, Румынию и Австрию. Он станет продолжением уже построенного газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум и рассчитан на ежегодную транспортировку 20-30 миллиардов кубометров газа. Две трети газопровода будут проложены через турецкую территорию. В России скептически относятся к возможности реализации в ближайшие годы проекта "Набукко". На финансирование "Набукко"по линии ЕС изначально планировалось ассигновать 250 миллионов евро, которые затем были сокращены на 50 миллионов.