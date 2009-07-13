«Укртатнафта» заключила договор с компанией Shell
О поставке оборудования
О поставке внутренних устройств реактора и высокоактивной катализаторной системы на две технологические установки завода
Кременчуг. 13 июля. УНИАН. ЗАО «Укртатнафта» (Кременчуг. Полтавской обл..) заключило договор с компанией Shell Global Solutions Eastern Europe B.V. и принадлежащей ей CRI/Criterion Company Ltd о поставке внутренних устройств реактора и высокоактивной катализаторной системы на две технологические установки завода.
Как сообщил корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы «Укртатнафты» Сергей БЕЛЕНЬКИЙ, оборудование предназначено для реконструкции установки гидроочистки дизельного топлива под процесс гидроочистки вакуумного газойля.
По его словам, изменения существующей установки будут минимальными, вместе с тем, увеличится межрегенерационный пробег. В результате реконструкции установка будет производить вакуумный газойль с содержанием серы менее 0,2%.
Сроки поставки оборудования и сумму приобретения представитель предприятия не уточнил.
Справка УНИАН. ЗАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.) создано в 1994 году в соответствии с указом Президента Украины. Является крупнейшим в Украине нефтеперерабатывающим предприятием.
Крупнейшими акционерами ЗАО «Укртатанфта» являются НАК «Нафтогаз Украины», ОАО «Татнефть» (РФ) и ООО «Корсан».