«Галнафтогаз» увеличил сеть автозаправочных станций «ОККО»
ОАО «Концерн «Галнафтогаз» (г. Львов) по состоянию на 10 июля увеличило собственную сеть автозаправочных станций (АЗС) под торговой маркой «ОККО» до 270 комплексов.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Галнафтогаза».
В сообщении отмечается, что 10 июля «Галнафтогаз» открыл новый автозаправочный трассовый комплекс «ОККО» в г. Инкерман Балаклавского района АР Крым. Особенностью данного комплекса является то, что новый АЗК является самым большим по площади в Украине. Площадь земельного участка, на котором он расположен – 3,3 га.
Новый АЗК кроме модуля сжиженного газа обоорудован пунктом заправки сжатым газом (природный газ). На АЗК работает магазин сопутствующих товаров Tobi с площадью торгового зала 205 кв. м. На автозаправочном комплексе есть паркинг для легковых автомобилей и грузовиков. К оплате принимаются топливные карточки ОККО-кард. На АЗК оборудован специальный отдельный туалет для людей с особенными потребностями (инвалидов).
Справка УНИАН. ОАО «Концерн Галнафтогаз» является одним из крупнейших собственников АЗС в Украине. Концерн владеет сетью из 270 современных автозаправочных комплекса «ОККО».
В сети «ОККО» работают 2 речные заправочные станции «ОККО», две АГНКС «ОККО» и 110 автогазозаправочных пунктов сжиженного газа (АГЗП). На АЗС «ОККО» действуют 19 ресторанов быстрого обслуживания «A la minute». АЗК «ОККО» находятся в 21 области Украины и в АР Крым.