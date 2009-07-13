РФ и Украина должны сами разобраться с транзитом газа

Россия и Украина должны между собой решить проблему транзита газа в Европу.

Об этом в интервью российскому телеканалу «Вести» сказал руководитель Представительства Европейской Комиссии в России Марко ФРАНКО.

«Мы всегда считали, что проблема транзита – это проблема между Россией и Украиной. И мы рассчитываем на Россию и Украину, мы рассчитываем, что они эту проблему решат так, чтобы не пострадали потребители газа на Западе», - сказал М.ФРАНКО.

Он отметил, что Еврокомиссия позиционировала себя не как активного участника этих отношений, а как посредника, пытающегося сблизить России и Украину, стимулировать их к поиску решений и сделать так, чтобы за одним столом оказались международные финансовые институты – МВФ, Всемирный банк, которые могли бы поучаствовать в финансировании транзита.

М.ФРАНКО заверил, что Еврокомиссия продолжит играть эту роль и будет дальше настаивать, что проблема транзита должна решаться между Россией и Украиной.

Он подчеркнул, что Еврокомиссия «работает с Украиной» над улучшением ее транзитной системы. В частности, в Брюсселе прошло заседание рабочей группы с участием представителей Украины и различными финансовыми институтами, где обсуждались вопросы инвестиций в транзитную систему.

На вопрос, чувствовали ли европейские потребители газа себя лучше, если бы Россия владела газотранспортной системой Украины, М.ФРАНКО ответил: «Зачем это России? Думаете, это сделает европейских потребителей счастливыми?… Думаю, Украина имеет право на собственную роль – географически она является транзитной страной и должна такую роль играть. Не думаю, что мы должны пытаться отобрать у Украины ту роль, которая у нее есть благодаря географии».