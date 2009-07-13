АМК оштрафовал «Донецкоблэнерго» на 15 тыс. грн.
За неправомерное снятие пломбы абоненту
Донецкое областное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМК) оштрафовало ОАО «Донецкоблэнерго» на 15 тыс. грн за злоупотребление монопольным положением.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.
В сообщении отмечается, что как выяснило отделение, энергопоставщик неправомерно снял пломбы со счетчика абонента, что привело к выставлению последнему необоснованно завышенной платы за потребленную электроэнергию в июне-июле 2006 года.
Как следствие, в связи с неуплатой выставленных сумм предприятие отключило электроустановки потребителя от местной электросети.
Поскольку такие действия ущемляют интересы потребителя, АМК применил санкции.
ОАО «Донецкоблэнерго» - одна из наибольших энергоснабжающих компаний Украины с объемом снабжения электроэнергии свыше 9 млрд кВт/ч. Потребителями электроэнергии являются свыше 30 тыс. юридических лиц и свыше 1,7 млн. бытовых абонентов.
Уставный фонд ОАО "Донецкоблэнерго" составляет 81 млн. 896 тыс. 469 грн.
Государству принадлежат 65,06% акций предприятия, которые переданы в уставный фонд НАК "Энергетическая компания Украины". Крупнейшим негосударственным акционером компании является DTEK Holdings Ltd (Кипр), которой на март этого года принадлежало 28,8% акций ОАО «Донецкоблэнерго».