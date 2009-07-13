АМК оштрафовал «Донецкоблэнерго» на 15 тыс. грн.

Донецкое областное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМК) оштрафовало ОАО «Донецкоблэнерго» на 15 тыс. грн за злоупотребление монопольным положением.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.

В сообщении отмечается, что как выяснило отделение, энергопоставщик неправомерно снял пломбы со счетчика абонента, что привело к выставлению последнему необоснованно завышенной платы за потребленную электроэнергию в июне-июле 2006 года.

Как следствие, в связи с неуплатой выставленных сумм предприятие отключило электроустановки потребителя от местной электросети.

Поскольку такие действия ущемляют интересы потребителя, АМК применил санкции.

ОАО «Донецкоблэнерго» - одна из наибольших энергоснабжающих компаний Украины с объемом снабжения электроэнергии свыше 9 млрд кВт/ч. Потребителями электроэнергии являются свыше 30 тыс. юридических лиц и свыше 1,7 млн. бытовых абонентов.

Уставный фонд ОАО "Донецкоблэнерго" составляет 81 млн. 896 тыс. 469 грн.

Государству принадлежат 65,06% акций предприятия, которые переданы в уставный фонд НАК "Энергетическая компания Украины". Крупнейшим негосударственным акционером компании является DTEK Holdings Ltd (Кипр), которой на март этого года принадлежало 28,8% акций ОАО «Донецкоблэнерго».