5 стран подпишут соглашения о строительстве «Набукко»

Сегодня в турецкой Анкаре состоится подписание межправительственного соглашения о строительстве газопровода «Набукко».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соглашение подпишут страны, по территории которых пройдет новый газопровод: Турция, Австрия, Болгария, Венгрия и Румыния.

Как сообщили УНИАН источники в Еврокомиссии накануне подписания межправительственного соглашения, на сегодняшний день предусматривается четыре “входных точки” “Набукко” для поставок газа: через Грузию, Сирию, Ирак или Иран.

Согласно информации собеседников агентства, соглашение в том числе будет предусматривать невозможность прекращения поставок газа.

“В отличие от ситуации с поставками газа из России через Украину, в этом соглашении все стороны согласились не вмешиваться в потоки газа”, - отметил один из собеседников агентства.

Для усиления энергетической безопасности Турции, которая раньше настаивала на возможности сохранения для себя до 15% газа, который будет транспортироваться по газопроводу (для внутренних потребностей или реэкспорта), предусматривается, что газопровод будет в состоянии работать в обоих направлениях, поставляя при необходимости, газ с запада на восток.

По словам представителей Еврокомиссии, одним из активных пользователей “Набукко” может стать Туркменистан, разведанные запасы газа в котором составляют на сегодняшний день около 4 трлн. кубометров. “Даже одного триллиона достаточно, чтобы загрузить “Набукко” на 30 лет”, - отметил собеседник агентства.

Вместе с тем, представитель Еврокомиссии заметил, что пока остро не стоит вопрос транзита газа через Грузию, поскольку, во-первых, есть еще три страны, из которых может поступать газ для “Набукко”, а во-вторых, на сегодняшний день есть газопровод из Азербайджана в Турцию, рассчитанный на поставки 10 млрд. кубометров газа в год, мощность которого может быть увеличена вдвое.

Как сообщал УНИАН, газопровод “Набукко” должен обеспечить поставки газа в Европу из стран Ближнего Востока и Центральной Азии в обход России.

Его плановая мощность – 31 млрд. кубометров газа в год, длина газопровода – 3300 км, ориентировочная стоимость проекта – 7,9 млрд. евро.

Предусматривается, что строительство газопровода должно быть завершено до 2014 года.