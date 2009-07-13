Минтопэнерго может снизить тарифы на газ для церквей

Министерство топлива и энергетики Украины готово рассмотреть возможность снижения для церквей и религиозных организаций тарифов на природный газ до уровня тарифов, действующих для населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН, комментируя соответствующее обращение Совета церквей Украины к премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО и правительству.

«На потребности других учреждений, кроме населения, идет импортный газ. Сегодня, к сожалению, нет ресурса, при котором мы могли бы считать по цене для населения, но будем рассматривать это предложение при наличии источников компенсации затрат «Нафтогаза Украины», - сказал Ю.ПРОДАН.

При этом министр топлива и энергетики подчеркнул, что религиозные организации имеют статус юридических лиц, который соответствующим образом определяет и их обязательства.

«При этом многие из них являются прибыльными организациями, они имеют свои производства – издают литературу и другую церковную продукцию», - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня на заседании Совета церквей Украины премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО пообещала установить тарифы на коммунальные услуги для религиозных организаций на уровне тарифов для населения.

«Это основной вопрос для церквей и культовых сооружений, и это именно то, что мы будем делать и доведем это до конца», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Совет церквей Украины зачитал на этой встрече обращение, в котором также попросил установить тарифы на природный газ и воду на уровне тарифов для населения, а на отопление – на уровне тарифов для некоммерческих организаций.