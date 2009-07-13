Болгария приостановила сделку с РФ по "Южному потоку"

Новый премьер-министр Болгарии Бойко БОРИСОВ потребовал объявить временный мораторий на все крупные энергетические сделки, в частности, на совместный проект с Россией - газопровод "Южный поток". Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на газету "Ведомости".

Напомним, Бойко БОРИСОВ, партия ГЕРБ которого победила в парламентских выборах, должен на этой неделе возглавить новое правительство Болгарии. В ГЕРБ пояснили, что все соглашения по "Южному потоку" проверят финансовые консультанты будущего премьера. Об этом говорится в письме Б.БОРИСОВА на имя министра экономики Болгарии Петра ДИМИТРОВА (его текст опубликован в пятницу на сайте ГЕРБ).

Межправительственное соглашение между Российской Федерацией и Болгарией по "Южному потоку" было подписано в январе 2008 года, а в мае 2009 года было подписано соглашение о сотрудничестве "Газпрома" и государственного Bulgarian Energy Holding.

Трубопровод "Южный поток" протянется из Новороссийска в Болгарию по дну Черного моря, а далее разделится на два направления: через Грецию в Италию через Сербию и Венгрию в Австрию. Как ожидается, проект будет реализован к 2015 году. Сейчас для старта "Южного потока" не хватает минимум одного межправительственного соглашения – с Австрией.

Как сообщалось, 13 июля Болгария должна подписать соглашение об участии в проекте строительства газопровода Nabucco, по которому европейские компании планируют поставлять топливо из Каспийского региона в обход России. Этот газопровод считается конкурентом "Южного потока". Подписи под документом в Анкаре поставят представители Турции, Венгрии, Румынии, Болгарии и Австрии.

Справка УНИАН. Проект "Южный поток" создаётся для диверсификации поставок российского природного газа в Европу и снижения зависимости поставщиков и покупателей от стран-транзитёров, в частности от Украины и Турции. Его реализацию будут вести российский госмонополист "Газпром" и итальянский концерн Eni. Проект предусматривает прокладку подводной части газопровода протяженностью 900 км от российской компрессорной станции "Береговая" в Краснодарском крае до болгарского побережья.

Далее одна из двух веток наземной части трубопровода проляжет по территории Болгарии и Греции и через Адриатическое море - в Италию. Маршрут второй ветки пока не определен. «Газпром» оценивает строительство газопровода «Южный поток» в 19-24 млрд. евро.