Приватизация углепрома должна продолжиться

Народный депутат, председатель парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательству Наталия КОРОЛЕВСКАЯ (фракция БЮТ) выступает за продолжение приватизации в угольной промышленности.

Об этом она сказала в интервью журналу «Профиль» (№27 (96) от 11 июля 2009 года).

«Я считаю, что процесс приватизации, как бы он ни блокировался президентом, должен продолжаться, потому что чем больше мы затягиваем с ним, тем сложнее выводить угольную промышленность из кризиса», - сказала она.

При этом она добавила, что «мы разработали концепцию реформирования промышленности, задействовав опыт, который применяется во всем мире: привлечение техничного менеджмента и замена государственного, который “прикормился”.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что кризис не оставляет Украину в покое, и давление его на экономику, конечно, колоссальное, в том числе, и на угольную промышленность.

«Нужно понимать, что угольная отрасль – градообразующая: на ней плата за ЖКХ, детские садики, школы, клубы, дороги… Еще и колоссальное недофинансирование угольной промышленности за последние 15 лет: предыдущие попытки разных правительств навести свой порядок в отрасли приводили к разграблению и уничтожению предприятий. И при всех накопившихся проблемах отечественная угольная промышленность работает. Причем в самых тяжелых условиях в мире», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля т.г. Кабинет министров Украины принял решение о продаже в этом году на открытых аукционах 98 шахт и одного государственного объединения ГП «Снежноеантрацит».

Согласно постановлению Кабмина «О предотвращении кризисных явлений в угольной отрасли» (№430), шахты предполагалось реализовывать на аукционах по группам очередности. Средства от продажи угледобывающих активов планировалось направить в специальный фонд для дальнейшего использования на развитие угольной отрасли.

Однако, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом (№375/2009 от 29 мая) приостановил действие постановления Кабинета министров о продаже на аукционах государственных шахт.