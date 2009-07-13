«Укртатнафта» перечислила в бюджет 613,7 млн. грн. налогов

ЗАО «Укртатнафта» (Кременчуг. Полтавской обл.) за первое полугодие 2009 года перечислила в бюджет 613,7 млн. грн. налогов.

Об этом УНИАН сообщил руководитель пресс-службы «Укртатнафты» Сергей Беленький.

По его данным, «Укртатнафта» названа в числе лучших налогоплательщиков региона и отмечена благодарностью Государственной налоговой администрации в Полтавской области.

Справка УНИАН. ЗАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.) создано в 1994 году в соответствии с указом Президента Украины. Является крупнейшим в Украине нефтеперерабатывающим предприятием.

Крупнейшими акционерами ЗАО «Укртатанфта» являются НАК «Нафтогаз Украины», ОАО «Татнефть» (РФ) и ООО «Корсан».