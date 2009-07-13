В Анкаре подписано соглашение по проекту Nabucco

Межправительственное соглашение по проекту Nabucco ("Набукко"), предусматривающему поставки природного газа из Каспийского бассейна в Европу в обход России, подписано в понедельник в Анкаре главами правительств пяти из шести стран, участвующих в реализации сделки.

Как передает РИА "Новости", документ подписали Турция, Австрия, Венгрия, Болгария и Румыния. Германия, также участвующая в реализации проекта, подпись под соглашением не ставила, так как не является транзитной страной.

В церемонии подписания соглашения приняли участие представители около 20 стран, а также председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ. В числе гостей были президент Грузии, премьер-министр Ирака и спецпредставитель США по энергетическим вопросам в Евразии Ричард МОРНИНГСТАР. В то же время, на церемонию не были приглашены представители Ирана. Эта страна рассматривается в качестве одного из возможных участников амбициозного проекта, однако до урегулирования отношений с США присоединение ИРИ к "Набукко" представляется маловероятным.

Премьер Турции Тайип ЭРДОГАН, выступая на церемонии подписания соглашения, выразил надежду на участие России и Ирана в реализации "Набукко".

"Мы выступаем за присоединение к проекту Ирана, когда это позволят условия, а также надеемся на участие в нем России", - сказал он.

Напомним, 10 июля Президент Туркменистана Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВ на расширенном заседании Кабинета министров отметил, что в настоящее время в стране имеются значительные объемы товарного газа, который может быть реализован на границе государства. "Туркменистан, приверженный принципам диверсификации вывода своих энергоносителей на мировые рынки, намерен задействовать имеющиеся возможности для участия в крупных международных проектах - таких, к примеру, как проект Nabucco", - сказал Г.БЕРДЫМУХАМЕДОВ.

Проект "Набукко" оценивается в 7,9 миллиарда долларов и предполагает транспортировку природного газа в европейские страны через Азербайджан, Грузию, Турцию, Болгарию, Венгрию, Румынию и Австрию. Он станет продолжением уже построенного газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум и рассчитан на ежегодную транспортировку 31 миллиарда кубометров газа.

На начальной стадии по трубопроводу планируется перекачивать около 15 миллиардов кубометров газа. На территории Турции будут проложены две трети газопровода - около 2 тысяч километров из 3,3 тысячи.

Начать строительство газопровода планируется в 2010 году, поставки газа по нему - в 2014-м.