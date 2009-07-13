Путин верит, что спрос на газ будет расти

Премьер-министр России Владимир ПУТИН прогнозирует, что в ближайшие месяцы спрос на газ будет увеличиваться.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства РФ, об этом В.ПУТИН сказал сегодня на заседании президиума правительства России.

«Все наши крупные предприятия переживают непростые времена из-за снижения и спроса, и цен на их товары, и "Газпром", независимые производители, конечно, не исключение. В первом полугодии добыча газа сократилась на 20,8%», - сказал В.ПУТИН.

«Тем не менее, мы уверены, что уже в ближайшие месяцы, по мере выздоровления экономики, потребители газа как в России, так и за рубежом начнут увеличивать свои закупки», - подчеркнул он.

По словам В.ПУТИНА, в более долгосрочной перспективе спрос на энергоносители, в том числе на газ, не только восстановится, но и значительно превысит докризисный уровень. «К этому мы, конечно, должны быть готовы. Данные первых дней июля как раз подтверждают правильность этой оценки», - сказал российский премьер.

В.ПУТИН подчеркнул: «Соответственно, мы не должны отказываться от намеченных планов развития отрасли», и добавил, что в инвестиционной программе "Газпрома" следует сохранить важнейшие, приоритетные проекты: такие как освоение новых месторождений на Ямале и Камчатке, диверсификация газотранспортных маршрутов, развитие мощностей по производству сжиженного природного газа.

Кроме этого, он сообщил, что в целом уточненный объем инвестиционной программы "Газпрома" составит 775 млрд. рублей (24,2 млрд. долл.).

Как сообщал УНИАН, 7 июля официальный представитель «Газпрома» Сергей КУПРИЯНОВ сообщил, что Украина увеличила заявку на покупку газа июле в четыре раза, по сравнению с июньскими объемами. По его словам, в июне отбор газа составил 33 млн. кубометров в сутки. "А в июле Украина подняла заявку уже до 120 млн. кубометров в сутки. Фактический отбор газа в первую неделю июля Украина увеличила в 4 раза", - заявил С.КУПРИЯНОВ.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» - крупнейшая газовая компания мира, занимающаяся геологоразведкой и добычей газа, его транспортировкой и переработкой, а также реализацией газа в России и за ее пределами. Государство является крупнейшим акционером «Газпрома» - на его долю приходится 38,37% акций компании.

«Газпром» располагает самыми богатыми в мире запасами природного газа. Его доля в мировых запасах газа составляет 16%, в российских - почти 60%.