Комиссия установила причину аварии на шахте им. Скочинского

Причиной аварии на шахте имени Александра Скочинского государственного предприятия «Донецкая угольная энергетическая компания» стали внезапные выбросы угля и газа во время осуществления горных работ в зоне высокой напряженности горного массива и геологического нарушения, ведение которых в то время было запрещено.

Как сообщили УНИАН в Информационном центре Госгорпромнадзора, таковы выводы экспертной комиссии.

С целью недопущения аналогичных аварий экспертная комиссия предложила ряд рекомендаций, которые направлены на совершенствование технологических и вентиляционных схем отработки таких опасных пластов.

В частности, для обеспечения безопасной добычи угля комиссия рекомендует ограничить темпы продвижения очистного забоя до 30 метров в месяц (для уменьшения концентрации метана в выработке); привести в соответствие с требованиями нормативных документов сеть связи на шахте (вывести показатели концентрации метана от всех датчиков в подземных выработках шахт на поверхностный диспетчерский пульт) и т. п.

Правительственная комиссия обязала Министерство угольной промышленности продолжить финансирование работы отраслевых институтов по проблемам борьбы с газодинамическими явлениями; обеспечить горняков сигнализаторами метана, соединенными с главными светильниками; отраслевые институты обязаны разработать системы контроля и дистанционного управления технологическими процессами добычи угля и проведения выработок в выбросоопасных пластах.

Комиссия считает, что ответственными лицами в допущенной аварии первой категории с групповым несчастным случаем является: директор УП «Шахта имени А.А.Скочинского» В.МИМИНОШВИЛИ, главный инженер шахты О.КОВАЛЬ, и.о. главного инженера шахты Г.СТИХАР, заместитель директора шахты по охране труда Ю.ШЕВЧЕНКО, заместитель директора шахты по производству О.СНЕЖКО, технический директор ГП «Донецкая угольная энергетическая компания» О.МАРТЕМЬЯНОВ, заместитель генерального директора по охране труда и чрезвычайным ситуациям ГП «ДУЭК» А.САЗОНОВ, начальник смены производственной службы шахты В.СОРОКА, начальник участка №2 С.МАЛЬЦЕВ, горный мастер участка №2 В.ДЕМЕНКОВ.

Учитывая степень ответственности за аварию с групповым несчастным случаем, комиссия предлагает освободить от занимаемых должностей заместителя директора шахты по охране труда, начальника смены производственной службы шахты, начальника участка №2 и горного мастера участка №2.

Акт расследования и списки виновных в трагедии на шахте имени А.А.Скочинского будут направлены в прокуратуру Донецкой области.

Как сообщал УНИАН, 8 июня на шахте им. Скочинского в Донецке на горизонте 1250 метров произошли выбросы угля и газа. 13 шахтеров погибли.