Цены на нефть изменились разнонаправленно

Цены на нефть на мировых рынках в понедельник, 13 июля, изменились разнонаправленно на фоне сомнений инвесторов в ближайшем восстановлении мировой экономики после кризиса.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 0,17 доллара - до 60,69 доллара за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil снизилась на 0,20 доллара - до 59,69 доллара за баррель, передает Reuters.