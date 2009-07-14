Румыния может построить газовый терминал в Грузии

В течение ближайших двух недель Румыния направит в Грузию техническую группу специалистов для изучения возможностей строительства хранилища сжиженного газа близ Черноморского побережья.

Об этом сообщил журналистам министр энергетики Грузии Александр ХЕТАГУРИ, передает «Новости-Грузия».

По словам министра, соответствующая договоренность была достигнута накануне в Анкаре, на встрече президента Грузии с премьер-министром Румынии. Во встрече также принимали участие министры энергетики обеих стран.

«Если группа придет к положительному заключению по вопросу строительства газохранилища и по его экономической целесообразности, то в конце августа – начале сентября состоится встреча на высшем уровне, на которой будут приняты конкретные решения по началу строительства", – сказал министр.

А.ХЕТАГУРИ отметил, что строительство газохранилища даст больше возможностей для транспортировки азербайджанского и туркменского газа с востока на запад. Газ из газохранилища морем будет поставляться в Румынию.

«Строительство газового терминала не только сделает более эффективной транспортировку газа, но и положительно повлияет на экономику Грузии. Это будет хорошо и для населения региона, где постоянно будет самый дешевый газ", – добавил министр.