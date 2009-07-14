ОПЕК: Мировой спрос на нефть в 2009г. стабилизируется

Эксперты Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) прогнозируют стабилизацию мирового спроса на нефть в текущем году и "умеренный" рост этого показателя в 2010 году, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на июльский отчет организации. "Мировой спрос на нефть (в 2009 году) стабилизируется в соответствии с ситуацией в мировой экономике", - говорится в документе. Специалисты организации скорректировали прогноз мирового спроса на нефть на текущий год в сторону еще большего уменьшения - этот показатель, говорится в новом отчете, снизится на 1,65 миллиона баррелей в день, или на 1,93%.

В предыдущем, июньском прогнозе ОПЕК говорилось, что в текущем году мировой спрос на нефть снизится на 1,62 миллиона баррелей в день, или на 1,89%.

Что касается 2010 года, "после двух лет непрерывного отрицательного прироста мирового спроса на нефть, (этот показатель) как ожидается, станет положительным в 2010 году". Так, рост мирового спроса, по прогнозу ОПЕК, будет "умеренным - на 0,5 миллионов баррелей в день", или на 0,59% - до 84,34 миллиона баррелей в день.

Ранее в июле ОПЕК опубликовала доклад "2009 World Oil Outlook", в котором говорилось, что мировой спрос на нефть вернется к докризисному уровню не раньше, чем через четыре года. Спрос на нефть, подчеркивалось в документе, будет, по прогнозам, снижаться в краткосрочной и среднесрочной перспективе, что приведет к увеличению резервных производственных мощностей. Такие прогнозы были составлены экспертами ОПЕК на основании ожиданий, что мировая экономика достигнет "дна"к концу 2009 года, после чего начнется ее постепенный рост.

На прошлой неделе Международное энергетическое агентство (МЭА) обнародовало прогноз, согласно которому мировой спрос на нефть в 2009 году снизится на 2,9%, но в следующем году вырастет на 1,7%. В прогнозе МЭА говорилось, что в 2010 году мировой спрос на нефть вырастет на 1,4 миллиона баррелей в сутки - до 85,2 миллиона баррелей.

Эксперты, прогнозируя рост мирового спроса на нефть в 2010 году, основываются на вероятном восстановлении мировой экономики в следующем году. В частности, на рост спроса на нефть, как полагают аналитики МЭА, повлияет восстановление экономики стран, не входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), однако на процесс повлияют также и страны ОЭСР, экономика которых, по прогнозам экспертов Агентства, продемонстрирует "сдержанное восстановление". По прогнозу МЭА, мировой спрос на нефть в 2009 году по сравнению с прошлогодними показателями снизится на 2,5 миллиона баррелей в сутки.