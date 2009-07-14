Сегодня в Луганске открылся Офис поддержки угольного сектора

Сегодня в Луганске в рамках проекта Европейского Союза «Программа поддержки угольного сектора» открыт Офис поддержки угольного сектора. В ближайшее время такие же офисы будут открыты в Донецке и Львове.

Как передает корреспондент УНИАН, в открытии офиса приняли участие председатель Представительства Европейской Комиссии в Украине Жозе Мануэль Пинту ТЕЙШЕЙРА, руководитель группы экспертов Программы поддержки угольного сектора Войтек МЛОДЖИЕВСКИЙ и другие официальные лица.

Реализация Программы поддержки угольного сектора началась 1 сентября 2008 года и будет продолжаться до 31 декабря 2010 года, бюджет проекта составляет 8 млн. 939 тыс. евро, сообщил во время пресс-конференции по случаю открытия Офиса Ж. Пинту ТЕЙШЕЙРА. По его словам, Программа имеет целью предоставление поддержки заинтересованным сторонам в Украине, чтобы существенно ускорить развитие и реструктуризацию угольной промышленности, которая должна базироваться на принципах социальной ответственности и экономической эффективности. Такой подход, считает Ж. Пинту ТЕЙШЕЙРА, будет способствовать постепенному решению экологических проблем, а также уменьшению экологического вреда от добычи угля и закрытия неприбыльных шахт.

Офисы поддержки угольного сектора в Луганске, Донецке и Львове будут заниматься администрированием проекта и оказывать помощь экспертам.

По словам руководителя группы экспертов программы В. МЛОДЖИЕВСКОГО, в ходе реализации проекта должны быть разработаны критерии оценки материальных активов шахт, проведен детальный анализ рынка труда в регионе, текущей ситуации относительно безопасности на угольных шахтах и т. п. Результатом работы экспертов проекта должны быть рекомендации относительно разработки Генерального плана развития угольной отрасли Украины и технико-экономическое обоснование Фонда социального развития.

Как сообщал УНИАН, 13 июля на пресс-конференции в УНИАН руководитель третьего отдела представительства Европейской Комиссии в Украине Ганс РАЙН сообщил, что Европейский Союз в рамках проекта TACIS выделил Украине 8,9 млн. евро на «Программу поддержки угольного сектора».