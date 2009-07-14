«Нафтогаз» объявил тендер на проведение аудита отчета компании

НАК «Нафтогаз Украины» объявила о проведении тендера по отбору компании, которая проведет аудит отчета о выполнении консолидированного финансового плана госхолдинга на 2009 год.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на официальном общегосударственном веб-портале «Государственные закупки».

Согласно объявлению, тендерные предложения компания будет принимать до 4 августа 2009 года, на эту же дату запланировано их вскрытие.

Как сообщал УНИАН, в марте 2009 года Кабинет министров принял финплан НАК «Нафтогаз Украины". Доходная часть финаплана составляет 97,6 млрд. грн., расходная – 95,2 млрд. грн. В то же время документ не предусматривает средств, необходимых госхолдингу для закачки газа в подземные хранилища на отопительный период 2009-2010 гг.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК «Нафтогаз Украины» занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.