Польский эксперт: «Набукко» малополезен для Украины

Украина практически не извлечет пользы от реализации проекта «Набукко», предусматривающего строительство нового газопровода для поставок каспийского газа в Европу в обход территории России.

Такое мнение выразил корреспонденту УНИАН в Польше аналитик Фонда Баторего (Batory Foundation) Гжегож ГРОМАДСКИЙ.

Эксперт назвал второстепенным для Украины проект «Набукко», отметив, что намного более важным для украинцев является развитие российских проектов Nord Stream и South Stream.

«Ключевое для Украины - строительство газопроводов из РФ в обход Украины», - сказал Г,ГРОМАДСКИЙ.

Он отметил, что в случае реализации Nord и South Stream Украина, через которую сейчас в Европу поставляется 80% российского газа, перестанет быть главным транзитным государством для россиян.

Г.ГРОМАДСКИЙ выразил мнение, что украинское правительство заявляло о поддержке «Набукко», чтобы уменьшить шансы реализации конкурирующего с ним South Stream.

В то же время эксперт отметил, что строительство газопровода «Набукко» не означает 100%-ный отказ от российского проекта, который предусматривает поставки газа, в сущности, по тому же маршруту.

«Могу представить, что рядом с «Набукко» будет построен параллельный газопровод, российский», - сказал он.

Аналитик также отметил, что все проекты новых маршрутов поставок газа в Европу сталкиваются с проблемой «ресурсной базы».

Г.ГРОМАДСКИЙ также добавил, что Украина не сможет получать газ из “Набукко”.

Он назвал важным этот проект для стран Европейского Союза, которые в начале этого года впервые «на собственной коже» ощутили следствия газового конфликта между Украиной и РФ, когда россияне почти на три недели перекрыли поставки газа.

В то же время аналитик указал на сравнительно незначительный объем планируемых поставок газа по “Набукко” (30 млрд. кубометров газа) в масштабах ЕС, который ежегодно потребляет около 500 млрд. кубометров голубого топлива.

Как сообщал УНИАН, 13 июля Австрия, Болгария, Румыния, Турция и Венгрия подписали Межправительственное соглашение по реализации проекта «Набукко». По этому газопроводу природный газ будет поставляться в Европейский Союз.

В свою очередь Украина заявила о заинтересованности в участии в реализации проекта «Набукко» на всех его этапах - от проектирования до эксплуатации.