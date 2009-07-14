РФ обсудит с 3-мя странами Азии проект CASA-1000

Президенты Таджикистана, России Пакистана и Афганистана в конце июля обсудят в Душанбе вопросы соединения транспортных, коммуникационных и энергетических сетей четырех стран, сообщил во вторник журналистам глава Департамента информации МИД Таджикистана Давлат Назриев.

По его данным, президент Пакистана Асиф Али Зардари в конце июля посетит Таджикистан с официальным визитом, а лидеры России Дмитрий Медведев и Афганистана Хамид Карзай - с рабочими визитами.

Одним из основных вопросов на встрече станет ход подготовки и реализации проекта создания линии электропередачи Центральная Азия - Южная Азия (Central Asia-South Asian-1000 или CASA-1000) и развития электроэнергетического рынка Центральной Азии и Южной Азии. Проект CASA1000 по строительству региональной линии электропередачи стоимостью в 680 миллионов долларов был одобрен Всемирным Банком в начале мая текущего года. Данная ЛЭП позволит экспортировать излишки электроэнергии в летнее время из Таджикистана и Киргизии в столицу Афганистана Кабул и на северо-запад Пакистана. Межправительственное соглашение по разработке проекта ЛЭП и дальнейшего развития центрально-азиатского и южно-азиатского электроэнергетического рынка было подписано в Исламабаде в начале августа 2008 года. Как ожидается, во время рабочего визита Медведева в Таджикистан будет сдана в эксплуатацию ГЭС Сангтуда-1, сообщил Нарзиев. Проектная мощность Сангтудинской ГЭС-1, расположенной в 160 километрах южнее Душанбе, - 670 мегаватт. Данная ГЭС - крупнейший на территории СНГ инвестиционный проект с участием России и российских компаний, имеющих 75% акций в проекте. Ввод Сангтудинской ГЭС-1 в промышленную эксплуатацию позволит обеспечить электроэнергией внутренний рынок Таджикистана, а в летний период экспортировать излишки тока в соседние государства, включая Афганистан. Кроме того, работа станции даст возможность осуществлять суточное регулирование стока реки Вахш, что позволит оптимизировать использование водных ресурсов. Таким образом, гидроэлектростанция будет играть важнейшую роль в регулировании водного баланса всего региона.