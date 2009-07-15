Баррель к концу августа может упасть до 45 долл.

Сложившаяся на мировых нефтяных рынках депрессивная динамика способна привести к падению барреля к концу августа на Нью-Йоркской товарной бирже до 45 долл. С таким прогнозом выступил накануне крупнейший банк Франции - BNP Paribas. Сокращение нефтяных цен, по оценкам его аналитиков, будет вызвано уменьшением спроса на бензин и дизель на внутреннем рынке США.

"Баррель рискует упасть и дальше - до 40 долларов", - заявил старший эксперт банка по нефтяным рынкам Харри Чилингирян.

Однако средняя цена барреля для 3-го квартала текущего года прогонозируется BNP Paribas в размере 58 долл.

Аналитики французского банка указывают, что утвержденная и реализуемая администрацией президента США Барака Обамы программа по оживлению роста в национальной экономике в размере 787 млрд долл. пока не привела к росту потребительского спроса в США на автомобильное топливо. При этом наблюдающийся сейчас в Китае бум на приобретение новых автомобилей не сможет компенсировать слабость топливного рынка в США, считают эксперты банка, передает ПРАЙМ-ТАСС.

Справка УНИАН. BNP Paribas (г. Париж, Франция) увеличил участие в уставном капитале АКИБ «УкрСиббанк» (г. Харьков, входит в число крупнейших банков Украины) до 81,42%, доля «Украинской металлургической компании» уменьшилась до 14,98%.