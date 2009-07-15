21 июля состоится заседание совета директоров "Газпрома"

Очередное заседание совета директоров ОАО "Газпром" (GAZP) состоится 21 июля в 15:00. Об этом сообщило управление информации "Газпрома".

В повестку дня заседания включены вопросы о мерах по повышению надежности функционирования газотранспортной системы "Газпрома", о повышении эффективности продаж газа на внутреннем рынке, об эффективности основных финансовых вложений "Газпрома" в области электроэнергетического бизнеса по итогам работы за 2008 г, о ходе выполнения долгосрочных договоров поставки газа промышленным потребителям РФ.

Совет директоров "Газпрома" рассмотрит также план своей работы на 2-е полугодие 2009 г, вопрос о формировании состава комитета совета директоров по аудиту.