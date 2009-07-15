РФ повысит экспортную пошлину на нефть

В Российской Федерации экспортная пошлина нефть с 1 августа текущего года вырастет с 212,6 долл. за тонну до 222 долл. за тонну, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минфин России.

«Средняя цена на нефть мониторинга Минфина с 15 июня по 14 июля составила 65,65142 долл. за баррель. Таким образом, предельная ставка экспортной пошлины с 1 августа составит 222,091 долл. за тонну и будет установлена в 222 долл. за тонну", - сказал зам.начальника отдела таможенных платежей Минфина Александр САКОВИЧ.

Ставка экспортной пошлины на светлые нефтепродукты с 1 августа будет установлена с 161,9 долл. за тонну, на темные - в 87,2 долл.

Как сообщал УНИАН, ранее А.САКОВИЧ прогнозировал, что экспортная пошлина на нефть в России с 1 августа может вырасти до 220-224 долл./т с 212,6 долл./т, установленных с 1 июля.

Мировые цены на нефть в июле начали падать, и к настоящему моменту вплотную приблизились к 60 долл./барр.