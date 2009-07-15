Иракский дипломат: к украинским компаниям будет особое отношение

К украинским компаниям, которые будут работать в Ираке, будет особое отношение со стороны иракского правительства и иракского народа, заявляет Временный поверенный в делах Посольства Республики Ирак в Украине Халид Джасим АЛЬ-ШАМАРИ.

Как сообщили УНИАН в Посольстве Ирака, по его словам, «Ирак рассматривает участие украинских военных в работе многонационального миротворческого контингента в Ираке как лучшую «инвестицию» Украины в Ирак».

«Хочу подчеркнуть, что украинские компании имеют прекрасный опыт работы в Ираке. В частности, они работали в сфере энергетики, а теперь моя страна нуждается в реализации проектов в этой сфере. Нам нужна электроэнергия. Также украинские компании имеют хороший опыт в сфере добычи нефти и прокладки нефте- и газопроводов. С другой стороны, Украина могла бы обеспечить Ирак сырьем для строительства, в частности металлом и цементом. Также Ирак нуждается в технологиях для развития аграрного сектора. Не существует никаких препятствий, которые бы мешали украинским компаниям работать в Ираке», - подчеркнул Х.АЛЬ-ШАМАРИ.

По словам Временного поверенного, Ирак заинтересован в визите представителей украинских энергетических компаний. «Мы хотим, чтобы эти визиты осуществились, и тогда мы выйдем на качественно новый уровень сотрудничества в нефтегазовой сфере. В этом контексте я отмечу, что Ирак занимает второе место в мире по залежам нефти. Некоторые эксперты считают, что иракской нефти хватит на 300 лет. Кроме этого, у нас есть огромные залежи газа и вместе с тем существует очень большая потребность развивать нефтяные и газовые месторождения», - сказал дипломат.