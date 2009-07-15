В центре Донецка 165 домов отключены от газоснабжения

В Донецке инспекторы Территориального управления Госгорпромнадзора Украины по Донецкой области за нарушение техники безопасности отключили от газоснабжения 165 жилых домов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе теруправления, в ходе проверки состояния безопасности газоснабжения жилищного фонда Ворошиловского района Донецка инспекторами установлено, что районная служба ОАО «Донецкгоргаз» осуществляет техническое обслуживание и ремонт газовых приборов, газовых форсунок, водонагревателей котлов жилищного фонда, не оборудованных автоматикой безопасности, которая обеспечивает отключение газовых приборов при возникновении аварийной ситуации. Такая ситуация реально может привести к человеческим жертвам, подчеркнули в пресс-службе терруправления.

В связи с этим проинспектированные 165 домов Ворошиловского района, где были выявлены опасные нарушения эксплуатации газового оборудования, отключены от газоснабжения.

Инспекторами Госгорпромнадзора выданы предписания и распоряжения на имя генерального директора ОАО «Донецкгоргаз» с требованием обеспечить автоматикой безопасности газовые горелки, газовые котлы и отопительные приборы в 165 жилых домах.