Добыча газа в Украине в первом полугодии выросла на 4,5%

Украинские нефтегазодобывающие предприятия в январе-июне текущего года увеличили добычу природного газа на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 10,3 млрд. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, в январе-июне т.г. добыча нефти в Украине сократилась на 6,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 1,457 млн. тонн.

Добыча газового конденсата в Украине в январе-июне сократилась на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 517 тыс. тонн, нефтяного попутного газа – на 12,7%, до 386 млн. куб. м.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году украинские нефтегазодобывающие предприятия увеличили добычу природного газа на 1,6% по сравнению с 2007 годом – до 19,8 млрд. куб. м. Добыча нефти в 2008 году в Украине сократилась на 5,2% по сравнению с 2005 годом – до 3,094 млн. тонн. Добыча газового конденсата в Украине в 2008 году сократилась на 0,6% по сравнению с 2007 годом – до 1,074 млн. тонн, нефтяного попутного газа – на 8,3%, до 867 млн. куб. м.

Справка УНИАН. Крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями Украины являются ДК «Укргазвыдобування», ОАО «Укрнафта» и ГАО «Черноморнефтегаз», входящие в структуру НАК «Нафтогаз Украины».