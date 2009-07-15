Производство бензина сократилось на 8,1%

Украинские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в январе-июне текущего года сократили производство автомобильного бензина на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 1,577 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, производство дизельного топлива в Украине за отчетный период увеличилось на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 1,876 млн. тонн.

Также в сообщении сказано, что производство топочного мазута в Украине в январе-июне т.г. сократилось на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 1,190 млн. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году украинские НПЗ сократили производство автомобильного бензина на 22,3% по сравнению с 2007 годом – до 3,232 млн. тонн. Производство дизельного топлива в Украине в 2008 году сократилось на 12% по сравнению с 2007 годом – до 3,651 млн. тонн, топочного мазута – на 29,7%, до 2,422 млн. тонн.

Справка УНИАН. В Украине работают шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51,11 млн. тонн нефти в год. Три НПЗ, включая Одесский НПЗ («ЛУКОЙЛ»), Лисичанский (ТНК-ВР) и Кременчугский («Нафтогаз Украины»), по данным Антимонопольного комитета Украины, контролируют 66% украинского рынка бензинов и 51% рынка дизельного топлива.