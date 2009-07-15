«Киевэнерго» переводит ТЭЦ-5 на газ

АЭК «Киевэнерго» заявляет о сложностях с закупкой мазута и переводит ТЭЦ-5 на использование исключительно газа для производства как тепловой, так и электрической энергии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Киевэнерго».

Отмечается, что на ТЭЦ-5 остался в работе один энергоблок, который работает с минимально разрешенной мощностью 65 МВт, при номинальной мощности ТЭЦ-5 – 700 МВт.

Компания отмечает, что сложности с закупкой мазута возникли в связи с резким его подорожанием.

«В связи с направлением значительных объемов мазута для реализации на внешнем рынке стоимость одной тонны мазута в Украине выросла на 50% - до 3600 грн. Однако 2300 грн. – это предельная стоимость мазута, который может использовать «Киевэнерго». При более высоких показателях производство электроэнергии становится убыточным», – заявил главный инженер, заместитель технического директора АЭК «Киевэнерго» Юрий ГЛАДЫШЕВ.

Компания также отмечает, что осложняет ситуацию задолженность КГГА по компенсации разницы между расходами на производство и социальными тарифами на теплоэнергию, которая уже достигла 1160 млн. грн.

«Кроме того, в настоящее время еще и отсутствуют лимиты потребления газа на ТЭЦ, и газ компания потребляет в кредит», – добавил Ю.ГЛАДЫШЕВ.

Напомним, что компания неоднократно предупреждала об исчерпании запасов мазута на ТЭЦ «Киевэнерго», а также обратилась к НКРЭ с предложением перейти при производстве электроэнергии от работы по ценовым заявкам к фиксированному тарифу для ТЭЦ, регулируемому государством. При этом, такое решение не повлияет на потребителей.

Следует заметить, что в канун отопительного сезона «Киевэнерго» должно накопить 74 тыс. тонн мазута.